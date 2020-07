Alvaro Urbano. El despertar

En esta exposición de una sola escena, el artista Alvaro Urbano (Madrid, 1983) utiliza como objeto de estudio el célebre Pabellón de los Hexágonos de los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. El edificio, que ahora se encuentra en estado de ruina en la Casa de Campo de Madrid, fue presentado por primera vez como el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 y es una referencia importante de la arquitectura moderna española. Tras años en desuso, la historia de lo que algún día fue y contuvo es difícil de creer.

Aquí, donde la arquitectura y la vegetación parecen estar suspendidas en el tiempo, donde el propio edificio encapsula un paisaje pictórico y sonoro que relata las historias vividas en su interior y donde una pareja de mapaches habita intermitentemente, un crepúsculo de luz que no termina baña el espacio de color y le da vida.

Como una película sin guion que captura la vida cotidiana, El despertar construye una vida paralela de un edificio exhausto para hacer resurgir historias que aparentan estar dormidas.

Comisario: José Esparza Chong Cuy

Alvaro Urbano (España, 1983) vive y trabaja en Berlín. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Madrid (ETSAM) y en el Institut für Raumexperimente de la Universität der Künste en Berlín. Actualmente es profesor en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. En 2014 recibió el premio Villa Romana. Su trabajo se ha presentado en distintas instituciones y organizaciones como Storefront for Art and Architecture, Nueva York (próximamente); Bundeskunsthalle, Bonn; Hamburger Bahnhof, Berlín; Neue Nationalgalerie, Berlín; Kunsthalle Düsseldorf; Art Basel Statements con ChertLüdde; entre otros.

José Esparza Chong Cuy (México, 1984) es el director ejecutivo y curador en jefe de Storefront for Art and Architecture en Nueva York. Previamente, trabajaba como curador asociado en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MCA). Es co-curador de la retrospectiva itinerante Lina Bo Bardi: Habitat, coorganizada entre el MCA, el Museu de arte de São Paulo y el Museo Jumex en la Ciudad de México. Previo al MCA, Esparza Chong Cuy trabajó como curador asociado en el Museo Jumex. Entre 2007-2012 vivió en Nueva York y ocupó posiciones como curador asociado en Storefront for Art and Architecture, becario de investigación en el New Museum y editor adjunto de la revista Domus. En 2013 fue co-curador de la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Es egresado del programa de maestría Critical, Curatorial, and Conceptual Practices in Architecture de Columbia University.